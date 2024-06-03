У Києві дерево впало на автомобілі, фото

Рятувальники за допомогою бензопили звільнили два автомобілі від дерева.

Джерело фото: ДСНС

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У Дніпровському районі столиці рятувальники допомогли населенню ліквідовувати наслідки негоди. Так, у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві повідомили, що 2 червня о ввечері надійшло повідомлення про падіння дерева на вулиці Сосницькій.

Рятувальники за допомогою бензопили звільнили два автомобілі від дерева.

Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що 2 червня потужна негода накрила Київ.

У місті спостерігалася потужна злива, шквальний вітер та град. У деяких районах столиці вулиці перетворилися на річки.

На Київщині через негоду тисячі родин залишилися без світла.

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