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У Києві дерево впало на автомобілі, фото

08:30, 3 червня 2024
Рятувальники за допомогою бензопили звільнили два автомобілі від дерева.
У Києві дерево впало на автомобілі, фото
Джерело фото: ДСНС
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У Дніпровському районі столиці рятувальники допомогли населенню ліквідовувати наслідки негоди. Так, у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві повідомили, що 2 червня о ввечері надійшло повідомлення про падіння дерева на вулиці Сосницькій.

Рятувальники за допомогою бензопили звільнили два автомобілі від дерева.

Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що 2 червня потужна негода накрила Київ.

У місті спостерігалася потужна злива, шквальний вітер та град. У деяких районах столиці вулиці перетворилися на річки.

На Київщині через негоду тисячі родин залишилися без світла.

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