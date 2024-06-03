рф фінансує свою пропаганду у країнах Європи через «правозахисний» державний фонд — ЗМІ

«Правозахисний» фонд рф витратив мільйони євро на фінансування пропаганди у Європі.

Російський державний фонд правового захисту «Правфонд», який діє в 48 країнах, витратив мільйони євро на фінансування пропаганди та правових кампаній у Європі. Європейські спецслужби і аналітики вважають проект операцією впливу кремля, передає theguardian.com.

Дані вдалося отримали завдяки витоку з понад 40 документів «Правфонду».

Данні свідчать, що фонд фінансує пропагандистські сайти, орієнтовані на європейців. Зокрема, група витратила мільйони євро на фінансування пропагандистських і правових кампаній.

Інформація також показує, що місцеві партнери «Правфонду» отримали мільйонні державні субсидії від ряду європейських країн, де фонд має місцеві відділення.

Британське видання зазначило, що викликає питання щодо використання державних коштів і «занепокоєння національною безпекою всього за кілька днів до виборів до Європейського парламенту».

Разом з тим, «Правфонд» також допомагав оплачувати захист засудженого торговця зброєю Віктора Бута та вбивці Вадима Красікова, а також найняв низку колишніх офіцерів розвідки як керівників своїх операцій у європейських країнах.

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