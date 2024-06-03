«Правозащитный» фонд россии потратил миллионы евро на финансирование пропаганды в Европе.

Российский государственный фонд правовой защиты «Правфонд», действующий в 48 странах, потратил миллионы евро на финансирование пропаганды и правовых кампаний в Европе. Европейские спецслужбы и аналитики считают проект операцией влияния кремля, передает theguardian.com.

Данные удалось получить благодаря утечке из более 40 документов «Правфонда».

Данные свидетельствуют о том, что фонд финансирует пропагандистские сайты, ориентированные на европейцев. В частности, группа потратила миллионы евро на финансирование пропагандистских и правовых кампаний.

Информация также показывает, что местные партнеры «Правфонда» получили миллионные государственные субсидии от ряда европейских стран, где фонд имеет местные отделения.

Британское издание отметило, что вызывает вопрос использования государственных средств и «беспокойства о национальной безопасности всего за несколько дней до выборов в Европейский парламент».

Вместе с тем, «Правфонд» также помогал оплачивать защиту осужденного торговца оружием Виктора Бута и убийцы Вадима Красикова, а также нанял ряд бывших офицеров разведки как руководителей своих операций в европейских странах.

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