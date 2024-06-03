На Хмельниччині під час купання потонули двоє підлітків

На водоймі потонули дівчинка 2013 року народження та хлопчик 2010 року народження.

У Хмельницькій області під час купання потонули двоє підлітків. По обіді 2 червня до рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції про можливу трагедію в селі Сутківці на місцевій водоймі.

Ще до прибуття надзвичайників, медики дістали з води тіло хлопчика 2010 року народження та розпочали реанімаційні заходи, які, на жаль, не дали результату.

Для пошуку іншого підлітка було залучено водолазів ДСНС Хмельниччини. Вони обстежили акваторію ставка та підняли на поверхню тіло дівчинки 2013 року народження.

Також стало відомо, що у Києві на озері в Шевченківському районі загинула дитина.

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