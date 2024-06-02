У Києві на озері в Шевченківському районі загинула дитина

Пізно ввечері надійшло повідомлення про те, що під час купання зникла дитина – речі залишались на пляжі, але хлопчика не було.

У столиці в Шевченківському районі, на одному з озер загинула дитина. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Києві, 1 червня о 22:05 надійшло повідомлення про те, що на одному з озер міста під час купання зникла дитина. Речі дитини залишались на пляжі, але хлопчик зник.

У ДСНС розповіли, що водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення дістали тіло хлопчика з глибини 3 м, на відстані 8 м від берега.

Загиблого передали правоохоронним органам, які будуть встановлювати причини та обставини трагічного випадку.

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