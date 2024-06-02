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В українців, у яких зникли безвісти рідні, у 8 країнах збиратимуть ДНК – де

12:23, 2 червня 2024
Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти буде збирати ДНК у восьми країнах.
В українців, у яких зникли безвісти рідні, у 8 країнах збиратимуть ДНК – де
Джерело фото: Freepik
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У взаємодії із Головним слідчим управлінням Національна поліція України та Секретаріатом Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (ІСМP, International Commission on Missing Persons) планує провести кампанію зі збору референтних (ДНК) зразків упродовж літа 2024 року в Молдові, Румунії, Болгарії, Угорщині, Франції, Люксембурзі, Бельгії та Нідерландах. Про це повідомляють у МВС.

Якщо у родині є особа, що зникла безвісти у зв’язку з військовою агресією російської федерації в Україні, можна надати свої референтні (ДНК) зразки МКЗБ.

Для запису на відбір ДНК зразків просять залишити інформацію про особу, яка зникла безвісти, за посиланням або надавши відповідну інформацію за телефоном МКЗБ в Україні +38(068)791-00-00 (доступні також месенджери Telegram, Viber, Whatsapp).

Як писала «Судово-юридична газета», у Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин наразі нараховується близько 38 тисяч українців. Туди вносяться інформація за заявками рідних. При цьому, за словами координаторки Груп родин військовополонених громадської організації «Медійна ініціатива за права людини» (МІПЛ) Олени Белячкової, насправді ця цифра може бути більшою, адже вона не враховує тих людей, про зникнення яких ніхто не подавав інформацію – наприклад, у разі відсутності родичів чи їхнього проживання на тимчасово окупованих територіях, де немає доступу до українських державних реєстрів.

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