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У украинцев, у которых пропали без вести родные, в 8 странах будут собирать ДНК – где

12:23, 2 июня 2024
Международная комиссия по вопросам пропавших без вести будет собирать ДНК в восьми странах.
У украинцев, у которых пропали без вести родные, в 8 странах будут собирать ДНК – где
Источник фото: Freepik
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Во взаимодействии с Главным следственным управлением Национальная полиция Украины и Секретариатом Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Международная комиссия по вопросам пропавших без вести (ІСМP, International Commission on Missing Persons) планирует провести кампанию по сбору референтных (ДНК) образцов на протяжении лета 2024 года в Молдове, Румынии, Болгарии, Венгрии, Франции, Люксембурге, Бельгии и Нидерландах. Об этом сообщают в МВД.

Если в семье есть лицо, которое пропало без вести в связи с военной агрессией российской федерации в Украине, можно предоставить свои референтные (ДНК) образцы МКЗБ.

Для записи на отбор ДНК образцов просят оставить информацию о пропавшем без вести лице по ссылке или предоставив соответствующую информацию по телефону МКЗБ в Украине +38(068)791-00-00 (доступны также мессенджеры Telegram, Viber, Whatsapp).

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, сейчас насчитывается около 38 тысяч украинцев. Туда вносятся информация по заявкам родных. При этом, по словам координатора Групп семей военнопленных общественной организации «Медийная инициатива за права человека» (МИПЧ) Елены Белячковой, на самом деле эта цифра может быть больше, ведь она не учитывает тех людей, об исчезновении которых никто не предоставлял информацию – например, в случае отсутствия родственников или их проживания на временно оккупированных территориях, где нет доступа к украинским государственным реестрам.

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