В Івано-Франківську під час відключення електроенергії на оглядовому колесі застрягли люди: відео

Оглядове колесо, яке зупинилося, довелося крутити вручну.

В Івано-Франківську в момент вимкнення світла зупинилося колесо огляду, на якому залишилися люди. Відео поширюють в мережі.

Інцидент, як стверджується, стався 1 червня у Парку Шевченка.

Повідомляється, що перехожі, які побачили застряглих на колесі відвідувачів, намагалися самотужки допомогти людям, але зрештою все ж викликали рятувальників.

На кадрах видно, що троє молодих людей допомагали рятувальникам. Спільними зусиллями вдалося докрутити колесо вниз, що дало можливість висадити людей, зокрема жінку з дитиною.

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