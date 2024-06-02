Коли потрібно передавати показники лічильника, щоб уникнути переплат

Показники лічильника необхідно передавати не пізніше 4 числа кожного місяця, щоб уникнути неправильних нарахувань.

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Для того, щоб уникнути переплат за комунальні послуги, важливо своєчасно та правильно передавати показники лічильників. Українцям нагадали, коли потрібно це робити.

Так, показники лічильника необхідно передавати не пізніше 4 числа кожного місяця, щоб уникнути неправильних нарахувань, нагадує «24 канал».

Показники лічильника електроенергії можна подати кількома способами:

через особистий кабінет на сайті вашого обслуговуючого підприємства;

зателефонувавши до контакт-центру обслуговуючого підприємства;

через чат-бот у месенджерах (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

інші методи, що пропонуються підприємством.

Як подати показники лічильника води:

використовуйте особистий кабінет на сайті вашого водоканалу;

скористайтеся Viber-ботом або Telegram-ботом;

зателефонуйте до контакт-центру;

відвідайте Центри комунального сервісу (ЦКС) або Центри обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);

занотуйте показники в графу платіжного сповіщення під час оплати в банківській установі.

Показники лічильника води потрібно подавати щомісяця до 28 числа для коректного нарахування платежів.

Показники газового лічильника можна передати такими способами:

передати показники безпосередньо оператору газорозподільної мережі (облгаз);

ввести показники на сайті або через чат-бот оператора;

зателефонувати до контакт-центру облгазу.

Показники лічильника газу необхідно подавати з 1 по 5 число кожного місяця для правильного нарахування споживання.

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