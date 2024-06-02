Практика судів
  1. Суспільство
  2. / В Україні

Коли потрібно передавати показники лічильника, щоб уникнути переплат

13:33, 2 червня 2024
Показники лічильника необхідно передавати не пізніше 4 числа кожного місяця, щоб уникнути неправильних нарахувань.
Коли потрібно передавати показники лічильника, щоб уникнути переплат
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для того, щоб уникнути переплат за комунальні послуги, важливо своєчасно та правильно передавати показники лічильників. Українцям нагадали, коли потрібно це робити.

Так, показники лічильника необхідно передавати не пізніше 4 числа кожного місяця, щоб уникнути неправильних нарахувань, нагадує «24 канал».

Показники лічильника електроенергії можна подати кількома способами:

  • через особистий кабінет на сайті вашого обслуговуючого підприємства;
  • зателефонувавши до контакт-центру обслуговуючого підприємства;
  • через чат-бот у месенджерах (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
  • інші методи, що пропонуються підприємством.

Як подати показники лічильника води:

  • використовуйте особистий кабінет на сайті вашого водоканалу;
  • скористайтеся Viber-ботом або Telegram-ботом;
  • зателефонуйте до контакт-центру;
  • відвідайте Центри комунального сервісу (ЦКС) або Центри обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);
  • занотуйте показники в графу платіжного сповіщення під час оплати в банківській установі.

Показники лічильника води потрібно подавати щомісяця до 28 числа для коректного нарахування платежів.

Показники газового лічильника можна передати такими способами:

  • передати показники безпосередньо оператору газорозподільної мережі (облгаз);
  • ввести показники на сайті або через чат-бот оператора;
  • зателефонувати до контакт-центру облгазу.

Показники лічильника газу необхідно подавати з 1 по 5 число кожного місяця для правильного нарахування споживання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Які документи для відстрочки мають надати комісії при ТЦК здобувачі освіти

Комісія при ТЦК вивчає отримані заяву та підтвердні документи від військовозобов’язаного, оцінює законність підстав для надання відстрочки, і за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку.

Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) можна буде сформувати самостійно після оновлення даних

Відповідно до постанови Кабміну е-ВОД є відображення в електронній формі відомостей про громадянина України, що містяться в Реєстрі «Оберіг», а також відомостей щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції.

Парламент розгляне законопроект Володимира Зеленського про запровадження нової дипломатичної посади Спеціального представника України

Спецпредставник для виконання окремих завдань у зовнішньополітичній сфері буде призначатися на посаду та звільнятися Президентом за поданням Міністра закордонних справ.

У ВККС повідомили, як планують уникнути конфлікту інтересів під час конкурсу в апеляційні суди та розповіли, як буде проходити сам конкурс

Вища кваліфікаційна комісія суддів схоже готова до безпрецедентних заходів, щоб переконати у прозорості конкурсних процедур.

Військова поліція зможе проводити службові розслідування та перевірки у Міноборони та Збройних Силах

Перевірки та службові розслідування Військова поліція зможе проводити на підставі письмового наказу Начальника Військової поліції або керівника територіального органу управління ВП.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Марчак
    Віталій Марчак
    заступник голови Чернівецького апеляційного суду
  • Ігор Залімський
    Ігор Залімський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду