Коли потрібно передавати показники лічильника, щоб уникнути переплат

13:33, 2 червня 2024
Показники лічильника необхідно передавати не пізніше 4 числа кожного місяця, щоб уникнути неправильних нарахувань.
Для того, щоб уникнути переплат за комунальні послуги, важливо своєчасно та правильно передавати показники лічильників. Українцям нагадали, коли потрібно це робити.
Так, показники лічильника необхідно передавати не пізніше 4 числа кожного місяця, щоб уникнути неправильних нарахувань, нагадує «24 канал».
Показники лічильника електроенергії можна подати кількома способами:
- через особистий кабінет на сайті вашого обслуговуючого підприємства;
- зателефонувавши до контакт-центру обслуговуючого підприємства;
- через чат-бот у месенджерах (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- інші методи, що пропонуються підприємством.
Як подати показники лічильника води:
- використовуйте особистий кабінет на сайті вашого водоканалу;
- скористайтеся Viber-ботом або Telegram-ботом;
- зателефонуйте до контакт-центру;
- відвідайте Центри комунального сервісу (ЦКС) або Центри обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);
- занотуйте показники в графу платіжного сповіщення під час оплати в банківській установі.
Показники лічильника води потрібно подавати щомісяця до 28 числа для коректного нарахування платежів.
Показники газового лічильника можна передати такими способами:
- передати показники безпосередньо оператору газорозподільної мережі (облгаз);
- ввести показники на сайті або через чат-бот оператора;
- зателефонувати до контакт-центру облгазу.
Показники лічильника газу необхідно подавати з 1 по 5 число кожного місяця для правильного нарахування споживання.
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