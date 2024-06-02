У Києві та низці областей застосовуються екстрені відключення світла

У ДТЕК попередили про екстрені відключення електроенергії у Києві, Київській області, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.

У Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення електроенергії. Про це повідомили у ДТЕК.

«На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів рф триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення», - сказано у повідомленні.

У ДТЕК наголошують, що енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію.

В разі змін, буде повідомлено додатково.

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