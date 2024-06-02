В Киеве и ряде областей применяются экстренные отключения света

В Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в ДТЭК.
«К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов рф продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения», - сказано в сообщении.
В ДТЭК отмечают, что энергетики по всей стране делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.
В случае изменений будет сообщено дополнительно.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.