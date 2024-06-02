В Киеве и ряде областей применяются экстренные отключения света

В ДТЭК предупредили об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве, Киевской области, Одесщине, Днепропетровщине и Донетчине.

В Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в ДТЭК.

«К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов рф продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения», - сказано в сообщении.

В ДТЭК отмечают, что энергетики по всей стране делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

В случае изменений будет сообщено дополнительно.

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