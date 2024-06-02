Когда нужно передавать показатели счетчика, чтобы избежать переплат

Показатели счетчика необходимо передавать не позднее 4 числа каждого месяца во избежание неправильных начислений.

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Чтобы избежать переплат за коммунальные услуги, важно своевременно и правильно передавать показатели счетчиков. Украинцам напомнили, когда нужно это делать.

Так, показатели счетчика необходимо передавать не позднее 4 числа каждого месяца во избежание неправильных начислений, напоминает «24 канал».

Показатели счетчика электроэнергии можно представить несколькими способами:

через личный кабинет на сайте вашего обслуживающего предприятия;

позвонив в контакт-центр обслуживающего предприятия;

через чат-бот в мессенджерах (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

другие методы, предлагаемые предприятием.

Как подать показатели счетчика воды:

используйте личный кабинет на сайте вашего водоканала;

воспользуйтесь Viber-ботом или Telegram-ботом;

позвоните в контакт-центр;

посетите Центры коммунального сервиса (ЦКС) или Центры обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);

записывайте показатели в графу платежного извещения при оплате в банковском учреждении.

Показатели счетчика воды следует подавать ежемесячно до 28 числа для корректного начисления платежей.

Показатели газового счетчика можно передать следующими способами:

передать показатели непосредственно оператору газораспределительной сети (облгаз);

ввести показатели на сайте или через чат-бот оператора;

позвонить в контакт-центр облгаза.

Показатели счетчика газа необходимо подавать с 1 по 5 число ежемесячно для правильного начисления потребления.

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