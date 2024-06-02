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Когда нужно передавать показатели счетчика, чтобы избежать переплат

13:33, 2 июня 2024
Показатели счетчика необходимо передавать не позднее 4 числа каждого месяца во избежание неправильных начислений.
Когда нужно передавать показатели счетчика, чтобы избежать переплат
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Чтобы избежать переплат за коммунальные услуги, важно своевременно и правильно передавать показатели счетчиков. Украинцам напомнили, когда нужно это делать.

Так, показатели счетчика необходимо передавать не позднее 4 числа каждого месяца во избежание неправильных начислений, напоминает «24 канал».

Показатели счетчика электроэнергии можно представить несколькими способами:

  • через личный кабинет на сайте вашего обслуживающего предприятия;
  • позвонив в контакт-центр обслуживающего предприятия;
  • через чат-бот в мессенджерах (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
  • другие методы, предлагаемые предприятием.

Как подать показатели счетчика воды:

  • используйте личный кабинет на сайте вашего водоканала;
  • воспользуйтесь Viber-ботом или Telegram-ботом;
  • позвоните в контакт-центр;
  • посетите Центры коммунального сервиса (ЦКС) или Центры обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);
  • записывайте показатели в графу платежного извещения при оплате в банковском учреждении.

Показатели счетчика воды следует подавать ежемесячно до 28 числа для корректного начисления платежей.

Показатели газового счетчика можно передать следующими способами:

  • передать показатели непосредственно оператору газораспределительной сети (облгаз);
  • ввести показатели на сайте или через чат-бот оператора;
  • позвонить в контакт-центр облгаза.

Показатели счетчика газа необходимо подавать с 1 по 5 число ежемесячно для правильного начисления потребления.

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