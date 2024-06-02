Когда нужно передавать показатели счетчика, чтобы избежать переплат

Чтобы избежать переплат за коммунальные услуги, важно своевременно и правильно передавать показатели счетчиков. Украинцам напомнили, когда нужно это делать.
Так, показатели счетчика необходимо передавать не позднее 4 числа каждого месяца во избежание неправильных начислений, напоминает «24 канал».
Показатели счетчика электроэнергии можно представить несколькими способами:
Как подать показатели счетчика воды:
Показатели счетчика воды следует подавать ежемесячно до 28 числа для корректного начисления платежей.
Показатели газового счетчика можно передать следующими способами:
Показатели счетчика газа необходимо подавать с 1 по 5 число ежемесячно для правильного начисления потребления.
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