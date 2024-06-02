В Киеве на озере в Шевченковском районе погиб ребенок

Поздним вечером поступило сообщение о том, что во время купания исчез ребенок – вещи оставались на пляже, но мальчика не было.

В столице в Шевченковском районе, на одном из озер погиб ребенок. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве, 1 июня в 22:05 поступило сообщение о том, что на одном из озер города во время купания пропал ребенок. Вещи ребенка оставались на пляже, но мальчик пропал.

В ГСЧС рассказали, что водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения достали тело мальчика из глубины 3 м, на расстоянии 8 м от берега.

Погибшего передали правоохранительным органам, которые будут устанавливать причины и обстоятельства трагического случая.

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