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Зеленський прибув з візитом до Філіппін і анонсував відкриття посольства України

08:51, 3 червня 2024
Володимир Зеленський прилетів до Маніли й уперше зустрівся з президентом Філіппін.
Зеленський прибув з візитом до Філіппін і анонсував відкриття посольства України
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Республіки Філіппіни, де провів зустріч із Президентом цієї країни Фердинандом Маркосом-молодшим, яка стала першою в історії двосторонніх відносин. Про це повідомив офіційний сайт Глави держави.

Український лідер висловив вдячність Президенту Філіппін за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, а також важливих резолюцій ООН, які засуджують російську агресію.

«Дуже радий бути вперше у вашій країні. Вдячні за вашу чітку позицію щодо агресії рф проти нашої країни», – наголосив він.

Володимир Зеленський поінформував про відкриття Посольства України в Республіці Філіппіни вже цього року, що має посилити співпрацю між державами.

Президент України розповів про підготовку до першого Глобального саміту миру та наголосив на важливості представлення країн Південно-Східної Азії на цьому заході. Філіппіни погодилися взяти участь у Саміті.

Також під час зустрічі обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема постачання української аграрної продукції до Філіппін.

Дипломатичні відносини між Україною та Філіппінами тривають 32 роки. Їх офіційно встановили 7 квітня 1992-го.

Філіппіни підтримали нашу країну в голосуванні за резолюцію про територіальну цілісність України під час засідання Генеральної Асамблеї ООН 27 березня 2014 року, а також рішуче засудили російську агресію після початку повномасштабного вторгнення.

За даними Бюро імміграції Республіки Філіппіни, станом на травень 2024 року в країні проживає 95 українців.

Фото: president.gov.ua

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