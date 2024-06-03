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Угорщина ще не визначилась щодо участі у Саміті миру і хоче, щоб на заході була росія

09:42, 3 червня 2024
В Угорщині зробили цинічну заяву про участь у Саміті миру.
Угорщина ще не визначилась щодо участі у Саміті миру і хоче, щоб на заході була росія
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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що країна ще не вирішила чи братиме участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії, оскільки не вважає війну в Україні «своєю», а на зустрічі не будуть присутні обидві сторони війни, передає Обозреватель.

За словами дипломата, Будапешт «поважає швейцарські зусилля з досягнення миру», але «водночас питання в тому, чи має мирна конференція сенс, якщо відсутні сторони війни».

«Якщо не обидві сторони війни представлені, я думаю, це законне питання, чи має вся конференція сенс з погляду кінцевої мети, а саме, - прагнення до миру. Тому ми вважаємо, що мирна конференція має реальний сенс і дає найбільшу надію на мир, якщо обидві сторони сидять за столом», - сказав Сіярто.

Глава угорського МЗС також зазначив, що західні або інші європейці схильні вважати війну в Україні своєю війною та що «вони теж перебувають у стані війни з росією». І підкреслив, що Будапешт інакшої думки.

«росія не нападала на нас. Ми не в стані війни. Україна не бореться за нас. Якби на нас напали, це була б інша ситуація, але на нас не нападали, як і на інші держави Європейського Союзу. Генеральний секретар НАТО говорив дуже чітко, що жоден із союзників альянсу не перебуває під військовою загрозою. Тож якщо ми не перебуваємо під військовою загрозою, то чому ми вважаємо, що це наша війна?», - зазначив Сіярто.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру, а деякі держави навіть стали допомагати агресору в цих намірах.

Додамо, Володимир Зеленський звернувся до Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, щоб вони взяли участь в Саміті миру особисто.

У Білому домі підтверджують участь США у Саміті миру, але не кажуть, хто поїде.

Також відомо, що Китай відмовився від участі у Саміті миру.

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