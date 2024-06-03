До Землі наближається 120-метровий астероїд – що кажуть в NASA

4 червня він двічі наблизиться до Землі.

Скріншот із сайту NASA

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поблизу Землі 4 червня пролетить астероїд 2024 KA2. За даними NASA, довжина небесного об'єкта, який уперше наближається до Землі, становить 120 метрів.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Лабораторію реактивного руху NASA (JPL), відстань від нього до нашої планети становитиме 2,7 млн км. Швидкість руху астероїда – 47 304 км/год.

Зазначається, що 4 червня він двічі наблизиться до Землі — по обіду о 13:46 та ввечері о 21:31.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче ніж 7,4 млн км, а його розмір перевищує 150 м, тоді в NASA вважають його «потенційно небезпечним об’єктом».

Астероїд 2024 KA2 не підпадає під два параметри одночасно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.