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Шпигував за підрозділами ЗСУ, які обороняють Харків: СБУ затримала ворожого інформатора

17:59, 3 червня 2024
Зловмисник намагався встановити пункти дислокації та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють Харків.
Шпигував за підрозділами ЗСУ, які обороняють Харків: СБУ затримала ворожого інформатора
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Служба безпеки України затримала російського інформатора, який шпигував за підрозділами ЗСУ, що обороняють Харків.

За даними СБУ, зловмисником виявився колишній співробітник місцевого підрозділу розформованих внутрішніх військ. У квітні 2024 року окупанти дистанційно залучили його до співпраці.

Так, за вказівками представника спецслужб рф, експосадовець намагався встановити пункти дислокації та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють Харків.

Також в зоні його особливої уваги були місця можливого базування спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міноборони.

Для того, щоб виявити «цілі», зловмисник регулярно обходив місто, де під виглядом прогулянок приховано спостерігав за локаціями Сил оборони.

Крім того, ворожий інформатор використовував спеціально придбаний монокуляр із високою кратністю наближення та мінівідеокамеру. А вже вдома переносив отримані відомості на гугл-карти та відбирав відеофайли для «звіту» окупантам.

Зазначається, що розвідінформація потрібна була ворогу для підготовки нових серій ракетно-бомбових ударів по Харкову.

Співробітники СБУ затримали інформатора у його власному помешканні. Крім того, спецслужба провела додаткові заходи, щоб убезпечити пункти базування українських військ.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору російської розвідки через власні антиукраїнські коментарі в мережі.

СБУ зазначає, що під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, відеокамеру, монокуляр та флеш-носії інформації з доказами його злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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