Чи можна отримувати ліки безкоштовно: відповідь МОЗ

Українці можуть отримувати деякі препарати безоплатно або з невеликою доплатою при амбулаторному лікуванні.

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Міністерство охорони здоров'я України нагадало, що деякі ліки в Україні можна отримувати безоплатно.

Для цього держава надає кілька можливостей:

Ліки за програмою реімбурсації «Доступні ліки»

Лікарські засоби при розладах психіки та поведінки, епілепсії, нецукровому діабеті, хворобі Паркінсона, інсулін, знеболювальні для паліативних пацієнтів, ліки для пацієнтів у посттрансплантаційному періоді.

За програмою реімбурсації українці можуть отримувати препарати безоплатно або з невеликою доплатою при амбулаторному лікуванні. Докладніше читайте у посібнику «Гід по програмі «Доступні ліки».

Ліки з Національного переліку основних лікарських засобів

Медзаклади закуповують ліки з Нацпереліку самостійно. Вони надаються пацієнтам при стаціонарному та амбулаторному лікуванні.

Ліки від державного підприємства Медичні закупівлі України

Медзаклади отримують ці ліки через централізовані закупівлі за заявками регіональних департаментів охорони здоров’я. Ліки надаються пацієнтам при стаціонарному та амбулаторному лікуванні.

4. Спеціальні програми у громадах

Багато громад мають програми для забезпечення мешканців безоплатними ліками. Вартість препаратів відшкодовується з місцевих бюджетів, і це здебільшого медикаменти для важкохворих і пацієнтів із рідкісними захворюваннями.

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