В Полтаве суд наложил арест на документы районных ВЛК области

По версии следствия, сотрудники ВЛК области, вероятно, получали неправомерное вознаграждение, признавая лиц ограниченно пригодными и непригодными к военной службе.

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В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции сообщили, что Октябрьский районный суд Полтавы наложил арест на документы районных военно-врачебных комиссий (ВЛК) Полтавщины. Основанием для такого решения стали материалы исследования НАПК и расследование СУ ГУНП в Полтавской области.

По выводам Национального агентства, наибольший показатель (20%) тех, кто проходил ВЛК и в дальнейшем был признан непригодным к службе в Вооруженных Силах Украины, был обнаружен именно в Полтавской области.

«Полтавщина входит в пятерку регионов, где зафиксировано наибольшее количество лиц, признанных ограниченно пригодными, – 31% от общего числа тех, кто проходил комиссию в 2022 году и 30% за девять месяцев 2023», - пишут в НАПК.

По версии следствия, сотрудники ВЛК области, признавая лиц ограниченно пригодными и непригодными к военной службе, вероятно, получали за свои противоправные действия неправомерное вознаграждение.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается наличие недостоверных сведений в медицинской документации военнообязанных, фальсифицированных оснований применения статей расписания болезней и физических недостатков, определяющих степень годности лица к военной службе и исключения его из военного учета.

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