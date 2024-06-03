В Киеве суд наказал мужчину, который жестоко убил товарища

Во время совместного распития алкогольных напитков злоумышленник с ножом набросился на пострадавшего и нанес 26 ранений в шею и грудь.

В Киеве мужчина, который в декабре прошлого года жестоко убил товарища, приговорен к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Потерпевший распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми. В дальнейшем между ним и одним из товарищей возникла ссора, а впоследствии и драка, в ходе которой нападающий ножом нанес 26 ударов в шею и грудь мужчине, от которых тот погиб на месте происшествия.

Правоохранители разыскали и задержали фигуранта. Известно, что 47-летний подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление. При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры следователи сообщили злоумышленнику о подозрении и направили обвинительный акт в суд.

Приговором Святошинского районного суда мужчина был признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство и приговорено к девяти годам лишения свободы.

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