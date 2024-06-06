В Киевской области во время ссоры мужчина убил военного

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, без определения размера залога.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области сообщил об избрании меры пресечения мужчине, убившему военнослужащего.

4 июня следственный судья удовлетворил ходатайство следователя СУ Бориспольского РУП ГУ НП в Киевской области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, без определения размера залога гр. Б., подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Согласно материалам ходатайства, гр. Б. находясь в состоянии алкогольного опьянения, по месту жительства встретил гр. С.

Между подозреваемым и другим мужчиной по неустановленным причинам началась потасовка. В дальнейшем, в результате нанесения телесных повреждений в виде соединенной травмы головы, грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов, повлекшее кровопотерю и шок, пострадавший умер в больнице.

Ранее мы писали, что в Киеве суд наказал мужчину, который жестоко убил товарища.

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