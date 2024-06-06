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Якою має бути форма трудового договору в умовах воєнного стану: роз’яснення

22:00, 6 червня 2024
Якщо з працівником укладають усний трудовий договір, працівник має надати на це письмову згоду у вигляді заяви про прийняття на роботу.
Якою має бути форма трудового договору в умовах воєнного стану: роз’яснення
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Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, якою має бути форма трудового договору в умовах воєнного стану.

За загальним правилом трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Статтею 24 КЗпП України визначено категорію осіб та обов'язкові випадки укладення трудового договору в письмовій формі.

Разом з тим, згідно з частиною першою статті 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», у період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору.

Це означає, що на час дії воєнного стану, майбутній працівник та роботодавець мають дійти згоди щодо форми трудового договору, яка може бути: усна або письмова. Якщо з працівником укладають усний трудовий договір, працівник має надати на це письмову згоду у вигляді заяви про прийняття на роботу.

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