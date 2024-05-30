Рада суддів попросила Уряд не відключати суди від світла

РСУ вважає, що Кабінет міністрів вчергове забув, що суди теж є важливими для функціонування держави.

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Рада суддів України 30 травня 2024 року звернулася до Кабінету міністрів з проханням забезпечити безперешкодну роботу судів під час відключень електропостачання.

Як зазначили в РСУ, 24 травня Уряд затвердив Постанову № 600 «Про затвердження Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності», згідно з якою був визначений перелік критично важливих об’єктів, які мають бути забезпеченні електропостачанням у пріоритетному порядку.

Наприклад, до об’єктів, які мають забезпечуватися електроенергією у пріоритетному порядку, віднесені об’єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору, органи державної влади, Верховна Рада, правоохоронні органи, підприємства оборонного комплексу, підприємства залізничного транспорту, електронні комунікаційні мережі, заклади охорони здоров’я, військові частини, ТЦК і СП.

«Державна влада в Україні все ж розподіляється на законодавчу, виконавчу та судову гілки влади. Однак судова влада як завжди залишилася поза межами регулювання проблеми», - розповів голова Ради суддів України Богдан Моніч.

Він нагадав, що під час відключення електропостачання, судам, як і у 2022-2023 роках доводиться розраховувати або на власні сили, або ресурси Державної судової адміністрації.

Втім, навіть закупівля генераторів в суди у повній мірі не дозволяє вирішити проблему з забезпеченням електроенергією, оскільки відповідні генератори потрібно обслуговувати та забезпечувати пальним.

«Пропонуємо Кабінету міністрів доповнити свою Постанову № 600 і додати до об’єктів, що мають забезпечуватися електроенергією у пріоритетному порядку також органи і установи системи правосуддя. Правосуддя має здійснюватися у будь-яких умовах», - додав голова РСУ Богдан Моніч.

Втім, як на ініціативу Ради суддів відреагує Уряд, поки що невідомо.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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