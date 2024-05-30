Совет судей попросил Кабинет министров не отключать суды от света

Совет судей считает, что Кабинет министров в очередной раз забыл о том, что суды тоже важны для функционирования государства.

Источник фото - Совет судей Украины

Совет судей Украины 30 мая 2024 года обратился к Кабинету министров с просьбой обеспечить беспрепятственную работу судов во время отключении электроснабжения.

Как отметили в Совете судей, 24 мая Правительство утвердило Постановление № 600 «Об утверждении Порядка определения и применения предельных величин потребления электрической мощности», согласно которому был определен перечень критически важных объектов, которые должны быть обеспечены электроснабжением в приоритетном порядке.

К примеру, к объектам, которые должны снабжаться электроэнергией в приоритетном порядке, отнесены объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора, органы государственной власти, Верховная Рада, правоохранительные органы, предприятия оборонного комплекса, предприятия железнодорожного транспорта, электронные коммуникационные сети, учреждения охраны здоровья, воинские части, ТЦК и СП.

«Государственная власть в Украине распределяется на законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. Однако судебная власть как всегда осталась вне регулирования проблемы», - рассказал председатель Совета судей Украины Богдан Монич.

Он напомнил, что при отключении электроснабжения судам, как и в 2022-2023 годах, приходится рассчитывать либо на собственные силы, либо на ресурсы Государственной судебной администрации.

Впрочем, даже закупка генераторов для судов в полной мере не позволяет решить проблему с обеспечением электроэнергией, поскольку соответствующие генераторы нужно еще обслуживать и снабжать топливом.

«Предлагаем Кабинету министров дополнить свое Постановление № 600 и добавить к объектам, которые должны снабжаться электроэнергией в приоритетном порядке также органы и учреждения системы правосудия. Правосудие должно осуществляться в любых условиях», - отметил председатель Совета судей Богдан Монич.

Впрочем, как на инициативу Совета судей отреагирует Правительство, пока что неизвестно.

Автор: Вячеслав Хрипун

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