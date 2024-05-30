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Суд отменил решение Киевсовета, которым земельный участок в Троещине отдали под автостоянку

20:45, 30 мая 2024
Прокуратура через суд отменила решение, которым земельный участок стоимостью почти 17 млн гривен без аукциона отдали под автостоянку.
Суд отменил решение Киевсовета, которым земельный участок в Троещине отдали под автостоянку
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Хозяйственный суд признал незаконным и отменил решение Киевсовета, на основании которого общество приобрело в аренду земельный участок на Троещине стоимостью почти 17 млн гривен без проведения земельных торгов.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что было установлено, что Киевским городским советом был предоставлен вне аукциона в аренду на 15 лет земельный участок площадью почти 0,5 га на ул. Оноре де Бальзака для размещения автостоянки в Деснянском районе Киева. При этом, пишут в прокуратуре, площадь земельного участка почти в 229 раз превышает площадь расположенного на нем недвижимого имущества.

Также отмечают, что предоставление земельных участков для эксплуатации и обслуживания объектов дорожного сервиса, к которым, в частности, относятся автостоянки, осуществляется исключительно по результатам земельного аукциона.

Кроме того, недвижимое имущество, ставшее основанием для отвода земельного участка, является самочинно построенным.

«В результате допущенных нарушений бюджет города Киева недополучил значительную сумму средств, которые территориальная община города Киева могла бы получить от продажи права аренды земельного участка на земельных торгах», - отмечают в прокуратуре.

Решением Хозяйственного суда г. Киева иск прокуратуры был удовлетворен в полном объеме, решение Киевского городского совета признали незаконным, а договор аренды – недействительным. Таким образом, земельный участок вернули территориальной общине города.

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