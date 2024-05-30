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Суд скасував рішення Київради, яким земельну ділянку на Троєщині віддали під автостоянку

20:45, 30 травня 2024
Прокуратура через суд скасувала рішення, яким земельну ділянку вартістю майже 17 млн гривень без аукціону віддали під автостоянку.
Суд скасував рішення Київради, яким земельну ділянку на Троєщині віддали під автостоянку
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Господарський суд визнав незаконним та скасував рішення Київради, на підставі якого товариство набуло в оренду земельну ділянку на Троєщині вартістю майже 17 млн гривень без проведення земельних торгів.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що було встановлено, що Київською міською радою було надано поза аукціоном в оренду на 15 років земельну ділянку площею майже 0,5 га на вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі Києва для розміщення автостоянки. При цьому, пишуть у прокуратурі, площа земельної ділянки майже у 229 разів перевищує площу розташованого на ній нерухомого майна.

Також там зазначають, що надання земельних ділянок для експлуатації та обслуговування об’єктів дорожнього сервісу, до яких, зокрема, відносяться автостоянки, здійснюється виключно за результатами земельного аукціону.

Крім того, нерухоме майно, яке стало підставою для відведення земельної ділянки, є самочинно збудованим.

«Внаслідок допущених порушень бюджет міста Києва недоотримав значну суму коштів, які територіальна громада міста Києва могла б отримати від продажу права оренди земельної ділянки на земельних торгах», - зауважують у прокуратурі.

Рішенням Господарського суду м. Києва позов прокуратури було задоволено в повному обсязі, рішення Київської міської ради визнали незаконним, а договір оренди – недійсним. Таким чином, земельну ділянку повернули територіальній громаді міста.

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