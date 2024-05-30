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Чехия не будет отрицать, если Украина будет наносить удары по территории рф оружием, которое предоставила, — глава МИД

16:50, 30 мая 2024
Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский подчеркнул, что это правило для поставок, осуществляемых из Чехии.
Чехия не будет отрицать, если Украина будет наносить удары по территории рф оружием, которое предоставила, — глава МИД
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Чехия не возражает, если Украина будет использовать боеприпасы и оружие, которые поставила Прага, для нанесения ударов по целям на территории рф. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский, передает DPA.

«У Чехии нет проблем с тем, чтобы Украина защищалась от агрессора», - подчеркнул он.

Как отметил Липовский, это включает «атаки, которые обязательно должны происходить на российской территории».

«Это правило для поставок, осуществляемых из Чехии», - подчеркнул глава МИД.

Как известно, разрешение на удары по рф своим оружием уже предоставили Франция, Великобритания, Швеция, Польша, Латвия, Литва, Нидерланды, Эстония и Чехия.

К этому списку присоединились также Финляндия и Канада.

Однако Италия не поддерживает использование его оружия для ударов по рф.

Добавим, что Олаф Шольц склоняется к предоставлению разрешения Украине бить по рф немецким оружием.

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