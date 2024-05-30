Чехия не будет отрицать, если Украина будет наносить удары по территории рф оружием, которое предоставила, — глава МИД

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский подчеркнул, что это правило для поставок, осуществляемых из Чехии.

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Чехия не возражает, если Украина будет использовать боеприпасы и оружие, которые поставила Прага, для нанесения ударов по целям на территории рф. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский, передает DPA.

«У Чехии нет проблем с тем, чтобы Украина защищалась от агрессора», - подчеркнул он.

Как отметил Липовский, это включает «атаки, которые обязательно должны происходить на российской территории».

«Это правило для поставок, осуществляемых из Чехии», - подчеркнул глава МИД.

Как известно, разрешение на удары по рф своим оружием уже предоставили Франция, Великобритания, Швеция, Польша, Латвия, Литва, Нидерланды, Эстония и Чехия.

К этому списку присоединились также Финляндия и Канада.

Однако Италия не поддерживает использование его оружия для ударов по рф.

Добавим, что Олаф Шольц склоняется к предоставлению разрешения Украине бить по рф немецким оружием.

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