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Чехія не заперечуватиме, якщо Україна завдаватиме ударів по території рф зброєю, яку надала, — очільник МЗС

16:50, 30 травня 2024
Міністр закордонних справ Чехії Ян Липовський наголосив, що це правило для поставок, які здійснюються з Чехії.
Чехія не заперечуватиме, якщо Україна завдаватиме ударів по території рф зброєю, яку надала, — очільник МЗС
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Чехія не заперечує, якщо Україна використовуватиме боєприпаси та зброю, які поставила Прага, для нанесення ударів по цілях на території рф. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липовський, передає DPA.

«У Чехії немає проблем із тим, щоб Україна захищалася від агресора», - наголосив він.

Як зазначив Липовський, це включає «атаки, які обов'язково повинні відбуватися на російській території».

«Це правило для поставок, які здійснюються з Чехії», - підкреслив очільник МЗС.

Як відомо, дозвіл на удари по рф своєю зброєю вже надали Франція, Велика Британія, Швеція, Польща, Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія та Чехія.

До цього списку додалися також Фінляндія та Канада.

Однак Італія не підтримує використання її зброї для ударів по рф.

Додамо, що Олаф Шольц схиляється до надання дозволу Україні бити по рф німецькою зброєю.

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