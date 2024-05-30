Как создать электронный документооборот в системе управления охраной труда: объяснение

Условия войны в Украине требуют от бизнеса не только адаптации к новым реалиям, но и быстрого внедрения эффективных инструментов для управления и принятия стратегических решений. Как сообщила Государственная служба Украины по вопросам труда, один из таких инструментов - электронный документооборот, который может помочь работодателям эффективно управлять процессами в условиях ограничений, связанных с российской агрессией.
Однако, анализ применения нового «Порядка внедрения электронного документооборота в системе управления охраной труда» свидетельствует о том, что многие работодатели пока недостаточно информированы об этих новых возможностях.
Приказ Министерства экономики Украины от 28 октября 2021 года № 839-21 определяет ключевые требования по внедрению электронного документооборота, однако не все работодатели полностью ознакомлены с его требованиями и возможностями.
Например, в соответствии с этим порядком, при обработке документов, ведение которых предусматривается в электронной форме, возможно использование бесплатных квалифицированных электронных подписей (КЭП), которые не обязательно связаны с работодателем, а могут быть связаны с личной информацией сотрудника.
Это открывает новые возможности для работодателей в ведении электронного документооборота и управлении охраной труда, но требует большего понимания и внедрения этих возможностей в практику.
Порядок внедрения
Для успешного внедрения ЭДО работодателям необходимо придерживаться нескольких основных шагов:
Определение текущего состояния документооборота.
Оценка технической инфраструктуры.
Подбор надежных и удобных платформ для ЭДО.
Проведение тренингов для работников по использованию новой системы.
Постепенное интегрирование ЭДО в ежедневные процессы предприятия.
Постоянное слежение за работой системы.
Внесение необходимых корректив.
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