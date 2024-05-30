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Риск быть мобилизованным не является основанием для получения убежища: в Норвегии сотни украинцев могут отправить домой

23:13, 30 мая 2024
Будут оценивать индивидуальную ситуацию и из какого региона Украины приехали беженцы.
Риск быть мобилизованным не является основанием для получения убежища: в Норвегии сотни украинцев могут отправить домой
Фото: chasdiy.org
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В Норвегии сотни украинских беженцев могут попросить уехать из страны. Будут оценивать индивидуальную ситуацию и из какого региона Украины приехали беженцы. Об этом сообщает nrk.no.

Так, норвежский Директорат по вопросам иммиграции (UDI) приступил к индивидуальному рассмотрению заявлений украинцев, которые не проживали в Украине на момент начала войны и поэтому не отвечают требованиям коллективной защиты. Первые дела будут завершены после лета.

«Новое то, что мы начинаем с индивидуального рассмотрения дел. Это делается путём оценки ситуации человека. Среди прочего, откуда она приехала», – заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмилия Энгер Мель.

Речь идет о 800-1000 людях, которым могут приказать покинуть Норвегию. Среди рассматриваемых заявлений на убежище 370 – от мужчин призывного возраста.

В ведомстве отмечают, что риск быть мобилизованным не является основанием для проживания в Норвегии. «Призыв в срочную службу и служба в связи с войной не являются условиями, которые являются основанием для получения убежища в Норвегии. Однако это должно оцениваться конкретно в каждом случае», – объяснили в ведомстве.

В настоящее время безопасными для жизни, по оценке UDI, считаются три области: Львовская, Волынская и Закарпатская.

Норвегия предоставляет коллективную защиту более 77 тысяч украинцев. Правительство принимает меры, чтобы снизить привлекательность страны и сократить поток новых беженцев.

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