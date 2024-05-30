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Имеет ли лицо право трудоустройства за границей во время военного положения: разъяснение

20:27, 30 мая 2024
Украинцам объяснили, имеют ли они право заниматься трудовой деятельностью за границей во время военного положения.
Имеет ли лицо право трудоустройства за границей во время военного положения: разъяснение
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Управление инспекционной деятельности в Житомирской области объяснило, имеет ли лицо право трудоустройства за границей во время военного положения.

«Да. Граждане Украины имеют право заниматься трудовой деятельностью за границей, если такая деятельность не запрещена законодательством Украины и государством пребывания», - сообщили в ведомстве.

Также там добавили, что права граждан Украины, работающих за границей, защищаются законодательством Украины и государства пребывания, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины (Статья 10 ЗУ «О занятости населения).

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