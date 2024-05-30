Практика судов
  1. В Украине

В Одессе мужчина нанес многочисленные ножевые ранения жене и дочери, после чего совершил самоубийство

22:36, 30 мая 2024
Правоохранители выписали запрещающее предписание мужчине на контакт с семьей, после чего он напал на жену и 8-летнюю дочь.
В Одессе мужчина нанес многочисленные ножевые ранения жене и дочери, после чего совершил самоубийство
Источник фото: od.npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе полиция начала расследование инцидента, который произошел в одном из дворов многоэтажного дома в спальном районе города на улице Академика Королева. По информации пресс-службы ГУНП в Одесской области, правоохранители уже имели дело с этой семьей ранее.

Свидетельница происшествия, местная жительница, обратилась в полицию. Установлено, что предварительно 31-летняя женщина вызвала полицию из-за домашнего насилия, которое вчера вечером совершил ее 39-летний муж. Патрульные составили протокол по административному правонарушению и выдали срочное запрещающее предписание мужчине, обязывающее его покинуть жилье на трое суток и воздерживаться от контакта с семьей. Однако мужчина не придерживался запрета и напал на жену и восьмилетнюю дочь, когда они возвращались с прогулки.

Злоумышленник нанес им многочисленные ножевые ранения и убежал в дом, где совершил самоубийство, выпрыгнув с балкона. Женщину и ребенка госпитализировали с тяжелыми ранениями.

Сейчас полиция расследует этот случай как покушение на умышленное убийство женщины и малолетнего ребенка, а также как умышленное убийство с пометкой «самоубийство». Тело мужчины изъято для проведения экспертизы вместе с вещественными доказательствами, найденными на месте происшествия.

Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада вскоре одобрит законопроект о введении Военной полиции

Правоохранительный комитет парламента зарегистрирует доработанную версию законопроекта о создании в Украине Военной полиции и парламент примет его за основу.

Верховная Рада расширит основания для увольнения дипломатов и установит ценз в 10 лет стажа для присвоения ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла

Ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла смогут присваивать только при стаже дипломатической службы не менее 10 лет, а круг оснований для увольнения дипломатов – расширят.

Верховный Суд оставил в силе постановление Кабмина об одобрении новой редакции украинского правописания

Обжалованное постановление Правительства, которым в мае 2019 года была одобрена новая редакция «Украинского правописания», оставлена ​​в силе.

Совет судей попросил Кабинет министров не отключать суды от света

Совет судей считает, что Кабинет министров в очередной раз забыл о том, что суды тоже важны для функционирования государства.

Украинские студенты иностранных вузов для постановки на учет должны приехать в Украину, дистанционно это сделать нельзя – Минобороны

Украинские юноши, которым исполнилось 17 лет и которые находятся за границей, должны приехать в Украину, чтобы стать на военный учет, дистанционно это сделать невозможно, сообщили в Минобороны.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва