В Одессе мужчина нанес многочисленные ножевые ранения жене и дочери, после чего совершил самоубийство

Правоохранители выписали запрещающее предписание мужчине на контакт с семьей, после чего он напал на жену и 8-летнюю дочь.

Источник фото: od.npu.gov.ua

В Одессе полиция начала расследование инцидента, который произошел в одном из дворов многоэтажного дома в спальном районе города на улице Академика Королева. По информации пресс-службы ГУНП в Одесской области, правоохранители уже имели дело с этой семьей ранее.

Свидетельница происшествия, местная жительница, обратилась в полицию. Установлено, что предварительно 31-летняя женщина вызвала полицию из-за домашнего насилия, которое вчера вечером совершил ее 39-летний муж. Патрульные составили протокол по административному правонарушению и выдали срочное запрещающее предписание мужчине, обязывающее его покинуть жилье на трое суток и воздерживаться от контакта с семьей. Однако мужчина не придерживался запрета и напал на жену и восьмилетнюю дочь, когда они возвращались с прогулки.

Злоумышленник нанес им многочисленные ножевые ранения и убежал в дом, где совершил самоубийство, выпрыгнув с балкона. Женщину и ребенка госпитализировали с тяжелыми ранениями.

Сейчас полиция расследует этот случай как покушение на умышленное убийство женщины и малолетнего ребенка, а также как умышленное убийство с пометкой «самоубийство». Тело мужчины изъято для проведения экспертизы вместе с вещественными доказательствами, найденными на месте происшествия.

Досудебное расследование продолжается.

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