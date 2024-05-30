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В Одесі чоловік завдав численні ножові поранення дружині та дочці, після чого скоїв самогубство

22:36, 30 травня 2024
Правоохоронці виписали заборонний припис чоловікові на контакт із сім’єю, після чого він напав на дружину та 8-річну доньку.
В Одесі чоловік завдав численні ножові поранення дружині та дочці, після чого скоїв самогубство
Джерело фото: od.npu.gov.ua
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В Одесі поліція розпочала розслідування інциденту, який стався в одному з дворів багатоповерхового будинку у спальному районі міста на вулиці Академіка Корольова. За інформацією пресслужби ГУНП в Одеській області, правоохоронці вже мали справу з цією родиною раніше.

Свідок події, місцева мешканка, звернулася в поліцію. Встановлено, що попередньо 31-річна жінка викликала поліцію через домашнє насильство, яке вчора ввечері вчинив її 39-річний чоловік. Патрульні склали протокол за адміністративним правопорушенням та видали терміновий заборонний припис чоловікові, що зобов'язував його покинути житло на три доби та утримуватися від контакту з родиною. Однак чоловік не дотримався заборони і напав на дружину та восьмирічну доньку, коли вони поверталися з прогулянки.

Зловмисник завдав їм численні ножові поранення і втік у будинок, де здійснив самогубство, вистрибнувши з балкона. Жінку та дитину госпіталізували з важкими пораненнями.

Наразі поліція розслідує цей випадок як замах на умисне вбивство жінки і малолітньої дитини, а також як умисне вбивство з позначкою «самогубство». Тіло чоловіка вилучено для проведення експертизи разом з речовими доказами, знайденими на місці події.

Досудове розслідування продовжується.

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