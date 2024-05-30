Землі аеропорту «Ужгород» віддали у приватну власність: прокуратура через суд вимагає повернути їх громаді

Прокуратура через суд намагається повернути громаді землі аеропорту, які орган місцевого самоврядування відчужив приватному підприємству.

Фото: zakarpattya.net.ua

Закарпатська обласна прокуратура повідомила, що звернулася до суду з позовом, аби повернути місту земельну ділянку, розташовану прямо під стоянкою для літаків на території міжнародного аеропорту «Ужгород».

Встановлено, що землю площею 0,20 га орган місцевого самоврядування раніше відчужив приватному підприємству. З часом воно перепродало її громадянину, у власності якого майно перебуває і зараз.

«При розпорядженні ділянкою міськрада знехтувала положеннями Земельного та Повітряного кодексів України щодо заборони відчуження земель авіаційного транспорту, адже такі не можуть вибувати із комунальної власності.

Крім того, перебування цієї ділянки у приватній власності створює загрозу авіаційній безпеці та безпеці польотів, а також може призвести до припинення дії сертифікату експлуатанта ужгородського аеропорту», — йдеться у повідомленні.

У позовній заяві прокуратура просить визнати недійсними рішення органу місцевого самоврядування, договори купівлі-продажу, скасувати реєстрацію права власності на нерухоме майно та повернути ділянку у власність громади міста.

Ужгородський міськрайонний суд відкрив провадження і призначив справу до розгляду. Позов заявлений в інтересах держави до Ужгородської міської ради, товариства та місцевого мешканця.

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