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Земли аэропорта «Ужгород» отдали в частную собственность: прокуратура через суд требует вернуть их общине

20:09, 30 мая 2024
Прокуратура через суд пытается вернуть общине земли аэропорта, орган местного самоуправления отчужденный частному предприятию.
Земли аэропорта «Ужгород» отдали в частную собственность: прокуратура через суд требует вернуть их общине
Фото: zakarpattya.net.ua
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Закарпатская областная прокуратура сообщила, что обратилась в суд с иском, чтобы вернуть городу земельный участок, расположенный прямо под стоянкой для самолетов на территории международного аэропорта «Ужгород».

Установлено, что землю площадью 0,20 га орган местного самоуправления ранее отчуждал частное предприятие. Со временем оно перепродало его гражданину, в собственности которого имущество находится и сейчас.

«При распоряжении участком горсовет пренебрег положениями Земельного и Воздушного кодексов Украины о запрете отчуждения земель авиационного транспорта, так как такие не могут выбывать из коммунальной собственности.

Кроме того, пребывание этого участка в частной собственности создает угрозу авиационной безопасности и безопасности полетов, а также может привести к прекращению действия сертификата эксплуатанта аэропорта Ужгорода», — говорится в сообщении.

В исковом заявлении прокуратура просит признать недействительными решения органа местного самоуправления, договоры купли-продажи, отменить регистрацию права собственности на недвижимое имущество и вернуть участок в собственность города.

Ужгородский горрайонный суд открыл производство и назначил дело для рассмотрения. Иск заявлен в интересах государства к Ужгородскому городскому совету, обществу и местному жителю.

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