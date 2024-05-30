Украинские студенты иностранных вузов для постановки на учет должны приехать в Украину, дистанционно это сделать нельзя – Минобороны

Украинские юноши, которым исполнилось 17 лет и которые находятся за границей, должны приехать в Украину, чтобы стать на военный учет, дистанционно это сделать невозможно, сообщили в Минобороны.

Как известно, юноши, которым исполнилось 17 лет, получат повестки от ТЦК, если они еще не встали на военный учет. Соответствующее разъяснение о взятии граждан Украины на военный учет призывников выпустили Сухопутные войска ВСУ.

При этом повестки могут получить и те юноши, которые уехали за границу, но не стали на учет. Опция обновления через Резерв+ работает только для тех мужчин, которые уже стоят на учете, независимо от того, находятся ли они в Украине или за границей.

«Обновление касается всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Для обновления контактных данных согласно требованию закона военнообязанный должен состоять на учете.

На военный учет граждане становятся в 17 лет. Если этого не было сделано, военнообязанный должен обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации и встать на военный учет. Пока это единственный способ, дистанционно такая возможность отсутствует» - объяснили в Минобороны.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», постановление Кабмина №563 предусматривает, что военный учет граждан Украины, постоянно или временно находящихся за границей, осуществляется ТЦК на общих началах. При этом призывники, военнообязанные и выезжающие за границу резервисты не снимаются (не исключаются) с военного учета в ТЦК.

Ранее было предусмотрено, что снятие с военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, выезжающих за границу сроком более 3 месяцев, осуществляется после личного прибытия их в соответствующий ТЦК с документами, подтверждающими выезд за границу. Теперь эту норму убрали.

У мужчин, которых в свое время сняли с военного учета из-за выбытия за границу сроком более 3 месяцев, будет время до 16 июня, чтобы лично приехать в Украину, прийти в ТЦК и стать на военный учет. А именно им дается на это 30 дней со дня вступления в силу постановления Кабмина от 16 мая 2024 г. №563.

Также предусмотрено, что находящиеся за рубежом мужчины подлежат военному учету на тех же началах, что и мужчины в Украине.

Кроме того, зарубежные дипломатические учреждения будут осуществлять информирование призывников в возрасте от 18 до 25 лет, состоящих на постоянном или временном консульском учете.

Как известно, новый закон об усилении мобилизации ввел военный учет для граждан, находящихся за границей.

Также, как ранее сообщал МИД, с 18 мая мужчины в возрасте 18-60 лет, находящиеся за границей, имеют возможность подать заявления на получение консульских услуг, однако наряду с документами, необходимыми для получения избранной консульской услуги, такие заявители должны также подать свой военно-учетный документ в бумажном (ВОД) или электронном виде (е-ВОД).

Сформировать военно-учетный документ в электронном виде без физической постановки на военный учет в ТЦК невозможно. Установка мобильного приложения Резерв+ и предоставление данных о своем адресе, email и мобильный телефон не равны постановке на учет.

Таким образом, если мужчине исполняется 17 лет и он находится за границей, он должен вернуться в Украину, где встать на военный учет.

Автор: Наталя Мамченко

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