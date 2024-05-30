Чи має особа право працевлаштування за кордоном під час воєнного стану: роз’яснення

Українцям пояснили, чи мають вони право займатися трудовою діяльністю за кордоном під час воєнного стану.

Управління інспекційної діяльності у Житомирській області пояснило, чи має особа право працевлаштування за кордоном під час воєнного стану.

«Так. Громадяни України мають право займатися трудовою діяльністю за кордоном, якщо така діяльність не заборонена законодавством України та держави перебування», - повідомили у відомстві.

Також там додали, що права громадян України, які працюють за кордоном, захищаються законодавством України та держави перебування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (стаття 10 ЗУ «Про зайнятість населення).

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