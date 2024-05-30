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Ризик бути мобілізованим не є підставою для отримання притулку: в Норвегії сотні українців можуть відправити додому

23:13, 30 травня 2024
Оцінюватимуть індивідуальну ситуацію та з якого регіону України приїхали біженці.
Ризик бути мобілізованим не є підставою для отримання притулку: в Норвегії сотні українців можуть відправити додому
Фото: chasdiy.org
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У Норвегії сотні українських біженців можуть попросити виїхати з країни. Оцінюватимуть індивідуальну ситуацію та з якого регіону України приїхали біженці. Про це повідомляє nrk.no.

Так, норвезький Директорат з питань імміграції (UDI) розпочав індивідуальний розгляд заяв українців, які не проживали в Україні на момент початку війни і тому не відповідають вимогам колективного захисту. Перші справи будуть завершені після літа.

«Новим є те, що ми починаємо з індивідуального розгляду справ. Це робиться шляхом оцінки ситуації людини. Серед іншого, звідки вона приїхала», – заявила міністр юстиції та надзвичайних ситуацій Емілія Енгер Мель.

Йдеться про 800-1000 людей, яким можуть наказати покинути Норвегію. Серед заяв на притулок, які розглядаються, 370 – від чоловіків призовного віку.

У відомстві зауважують, що ризик бути мобілізованим не є підставою для проживання в Норвегії. «Призов до строкової служби та служба у зв’язку з війною не є умовами, які є підставою для отримання притулку в Норвегії. Однак це має оцінюватися конкретно в кожному випадку», – пояснили у відомстві.

Зараз безпечними для життя, за оцінкою UDI, вважаються три області: Львівська, Волинська та Закарпатська.

Норвегія надає колективний захист понад 77 тисячам українців. Уряд вживає заходів, щоб знизити привабливість країни та скоротити потік нових біженців.

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