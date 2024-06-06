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Міністерство енергетики пообіцяло не відключати світло у судах

15:42, 6 червня 2024
До 30 червня обіцяють внести зміни у постанову Кабінету міністрів № 600 та не відключати суди, ВРП та ВККС від електропостачання.
Міністерство енергетики пообіцяло не відключати світло у судах
Джерело фото: Тelegraf
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Міністерство енергетики повідомило, що суди та установи судової влади (Вища рада правосуддя, ВККС, ДСА) не будуть відключати від енергопостачання під час відключень електроенергії.

Як розповів 3 червня під час засідання Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади представник Міненерго Кирило Новиков, хоча відповідні переліки об’єктів, які мають забезпечуватися електроенергією безперебійно, складають обласні військові адміністрації, разом з тим Міненерго не заперечує проти віднесення судів та органів судової влади до установ, які повинні забезпечуватися світлом постійно.

«При підготовці Постанови Кабінету міністрів № 600 ми вважали, що суди і органи судової влади відносяться до категорії «органи державної влади». Але якщо наразі виникли питання, кого саме вважати органами державної влади, то ми не заперечуємо проти внесення змін до тексту Постанови і конкретизації, що суди і органи судової влади також не підлягають обмеженню в забезпеченні електроенергією», - розповів Кирило Новиков.  

Представник Міненерго додав, що до 30 червня, тобто до дня набрання чинності Постановою № 600, відповідні зміни у Постанову будуть внесені.

«Ми постараємося все врахувати і внести зміни. Суди та органи суддівського врядування будуть входити до переліку об’єктів, які не будуть відключати від світла», - підкреслив Кирило Новиков.

Нагадаємо, що 24 травня Уряд затвердив Постанову № 600 «Про затвердження Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності», згідно з якою був визначений перелік критично важливих об’єктів, які мають бути забезпеченні електропостачанням у пріоритетному порядку.

До об’єктів, які мають забезпечуватися електроенергією у пріоритетному порядку, віднесені об’єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору, органи державної влади, Верховна Рада, правоохоронні органи, підприємства оборонного комплексу, підприємства залізничного транспорту, електронні комунікаційні мережі, заклади охорони здоров’я, військові частини, ТЦК і СП.

Оскільки суди та органи суддівського врядування не були прямо згадані у тексті Постанови, 30 травня Рада суддів України звернулася до Кабінету міністрів з проханням забезпечити безперешкодну роботу судів під час відключень електропостачання.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Міністерство енергетики пообіцяло не відключати світло у судах

До 30 червня обіцяють внести зміни у постанову Кабінету міністрів № 600 та не відключати суди, ВРП та ВККС від електропостачання.

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