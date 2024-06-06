Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

Обіцяли вплинути на суддю та виграти суд, щоб уникнути депортації: викрито посадовців ДМС, відео

15:45, 6 червня 2024
На Одещині викрили посадовців міграційної служби, які «заробляли» на іноземцях.
Обіцяли вплинути на суддю та виграти суд, щоб уникнути депортації: викрито посадовців ДМС, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці повідомили про підозру начальнику управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області та співробітнику цього ж управління, які за гроші обіцяли іноземному громадянину вирішити питання та залишитися в Україні. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

За 20 000 доларів США посадовці брались допомогти уродженцю Республіки Молдова, який наразі перебуває в Україні.

У чоловіка був анульований паспорт громадянина України, тому його чекала примусова депортація.

«Чиновники порадили йому подати до суду апеляцію проти своєї депортації. Вони обіцяли допомогти йому виграти суд та навіть брались підготувати необхідні для суду документи, вплинути на суддю та на інших працівників ДМС, які б представляли позицію установи в суді», - повідомили у ДБР.

Зазначається, що двом працівникам ДМС повідомлено про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Чиновникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави керівнику управління – 70 млн грн, співробітнику - 7 млн грн.

За місцем роботи та проживання посадовців проведено обшуки та виявлено гроші у тому числі криптовалюта, коштовності та майно на суму щонайменше 140 млн грн, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток. Лише коштовності дружини керівника за попередніми оцінками вартують майже 3 млн грн.

Серед іншого, у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 кв. метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 млн гривень. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних землянок, інші будинки та магазини.

У ДБР додали, що відповідно до щорічної декларації за 2023 рік посадовець отримав заробітну плату на загальну суму 345 116 гривень. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації щодо незаконного збагачення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада після вето Президента прибрала норму, якою пропонували звільняти людей за непред’явлення родичів, які лишилися на тимчасово окупованій території

Парламент врахував пропозиції Президента, який зазначив, що використане в законі формулювання «зв’язки з фізичними особами» не має правового визначення, а також не враховує, що працівник може не володіти інформацією про постійне місце проживання «фізичних осіб, з якими має зв’язки».

Право на звернення з апеляційною скаргою у деяких випадках також підлягає доведенню – Верховний Суд

Верховний Суд вказав на те, що право на звернення з апеляційною скаргою має лише учасник справи або інша особа, яка доведе вплив оскаржуваного судового рішення безпосередньо на її права.

Нова дипломатична посада Спецпредставника України і розширення підстав для звільнення дипломатів – Рада схвалила законопроект Президента

Спецпредставник для виконання окремих завдань у зовнішньополітичній сфері буде призначатися на посаду та звільнятися Президентом за поданням Міністра закордонних справ.

НАЗК назвало проблеми щодо конфлікту інтересів в роботі членів ВРП та ВККС і запропонувало змінити законодавство

За словами НАЗК, допускається ситуація, у якій заява члена ВРП чи ВККС про самовідвід у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів не буде задоволена іншими членами ВРП чи ВККС, і такий член братиме участь у засіданні з питання, що становить для нього конфлікт інтересів.

Конкурс в апеляційні суди завершиться не раніше серпня 2025 року, але це ще не точно – ВККС

Кваліфікаційний іспит відбудеться влітку-восени 2024 року, а співбесіди розпочнуться у лютому 2025 року.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді