Медучреждение в Ровенской области покупало электроэнергию по завышенным ценам: переплаченные средства взыскали с энергопоставщика

С энергоснабжающей компании взыскали 153 тысячи гривен.

Хозяйственным судом Ровенской области удовлетворен иск прокуратуры в интересах государства в лице Заречненского сельсовета о взыскании с одной из энергоснабжающих компаний чрезмерно полученных денежных средств в сумме 153 тыс. грн. Об этом сообщает областная прокуратура.

Прокурорами установлено, что энергоснабжающая компания, выиграв в конце 2020 года процедуру закупки электрической энергии, которую проводила Заречненская многопрофильная больница, в течение срока действия договора 9 раз увеличивала цену на электрическую энергию.

В результате такого повышения стоимости коммунальное предприятие переплатило за поставленную электрическую энергию 153 тыс. грн.

Такие нарушения интересов государства и послужили основанием для обращения прокуратуры в суд.

Решение суда первой инстанции еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.