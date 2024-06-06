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Медучреждение в Ровенской области покупало электроэнергию по завышенным ценам: переплаченные средства взыскали с энергопоставщика

22:36, 6 июня 2024
С энергоснабжающей компании взыскали 153 тысячи гривен.
Медучреждение в Ровенской области покупало электроэнергию по завышенным ценам: переплаченные средства взыскали с энергопоставщика
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Хозяйственным судом Ровенской области удовлетворен иск прокуратуры в интересах государства в лице Заречненского сельсовета о взыскании с одной из энергоснабжающих компаний чрезмерно полученных денежных средств в сумме 153 тыс. грн. Об этом сообщает областная прокуратура. 

Прокурорами установлено, что энергоснабжающая компания, выиграв в конце 2020 года процедуру закупки электрической энергии, которую проводила Заречненская многопрофильная больница, в течение срока действия договора 9 раз увеличивала цену на электрическую энергию.

В результате такого повышения стоимости коммунальное предприятие переплатило за поставленную электрическую энергию 153 тыс. грн.

Такие нарушения интересов государства и послужили основанием для обращения прокуратуры в суд.

Решение суда первой инстанции еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

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