Работника ТЦК из Ивано-Франковской области судили за фальшивые повестки за $500

Работник ТЦК в Ивано-Франковской области оштрафован за выдачу фальшивых повесток.

Суд признал офицера Вооруженных Сил Украины из Ивано-Франковской области виновным в выдаче фальшивых повесток за взятку. Работник территориального центра комплектования (ТЦК) получил штраф и был лишен права занимать определенные должности в течение нескольких лет. Об этом сообщается в приговоре Ивано-Франковского городского суда по делу № 344/7903/24.

Расследование установило, что в январе этого года офицер ВСУ выписал двум мужчинам фиктивные повестки на отправку в воинскую часть. Эти документы позволяли им избегать проверок на блокпостах региона, поскольку им уже не могли вручить другие повестки. За эти услуги офицер получил 500 долларов США.

Суд признал офицера виновным в служебном подлоге документов и получении неправомерной выгоды. В качестве наказания, суд постановил наложить штраф в размере 51 тысячу гривен. Кроме того, офицера лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а также функций представителя власти на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собственности на срок два года.

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