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Стало известно, сколько украинских журналистов погибли за время полномасштабного вторжения рф

22:54, 6 июня 2024
За время полномасштабной войны 30 журналистов попали в плен.
Стало известно, сколько украинских журналистов погибли за время полномасштабного вторжения рф
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В День журналиста исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев сообщил, что с начала российского вторжения в Украину погиб 91 представитель медиа, еще 30 - в плену.

"По данным НСЖУ 91 представитель медиа погиб во время полномасштабного вторжения рф в Украину. Склоняем голову перед их подвигом ради свободы нашего государства. 30 медийщиков на сегодняшний день находятся в плену. Сотни защищают родную землю в рядах ВСУ. Надеемся, что скоро все вернутся домой и в нашей стране воцарится мир", - сообщил Карандеев.

По верифицированным данным Национального союза журналистов Украины и Международной федерации журналистов, среди погибших - 16 медийщиков и медийниц, выполнявших профессиональные обязанности; девять медийщиков и медийниц – гражданских жертв; 66 представителей и представительниц СМИ, мобилизовавшихся для защиты Украины в рядах ВСУ.

Также Карандаев поблагодарил журналистов за вклад в борьбу против врага, формирование общественного мнения и укрепление демократии.

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