Практика судов
  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Как предотвратить конфликт интересов в деятельности ВСП и ВККС: исследование НАПК

16:14, 6 июня 2024
В аналитическом исследовании идентифицированы имеющиеся проблемы и предоставлены предложения по их решению.
Как предотвратить конфликт интересов в деятельности ВСП и ВККС: исследование НАПК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнародовало аналитическое исследование механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). Об этом сообщили на официальном сайте НАПК.

Анализ проведен во исполнение п. 2.1.1.3 раздела 2 мер по выполнению Государственной антикоррупционной программы на 2023 – 2025 годы (ГАП), утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 04.03.2023 No 220.

Результаты аналитического исследования, в котором идентифицированы существующие проблемы в этой области и даны предложения по их решению, призваны оптимизировать процесс урегулирования конфликта интересов у членов ВСП и ВККС, и будут учтены при разработке соответствующего проекта закона.

В частности, НАПК идентифицированы проблемы:

Закон Украины «О предотвращении коррупции» не предусматривает особого порядка урегулирования конфликта интересов Председателя и членов ВСП, хотя он необходим и фактически предусмотрен Законами Украины «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем совете правосудия»;

Закон Украины «О предотвращении коррупции» запрещает членам ВСП и ВККС участие в рассмотрении вопросов, по которым они имеют конфликт интересов. При этом Законами Украины «О судоустройстве и статусе судей» и О Высшем совете правосудия возможность участия в принятии решений при наличии конфликта интересов не исключается;

в законодательстве отсутствуют механизмы обеспечения трудоспособности ВСП и ВККС в случае утраты кворума в связи с конфликтом интересов членов.

Результаты аналитического исследования доказывают необходимость принятия комплексных мер при решении ряда проблем, сформулированных в Государственной антикоррупционной программе, добавили в НАПК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Министерство энергетики пообещало не отключать свет в судах

До 30 июня обещают внести изменения в Постановление Кабинета министров № 600 и не отключать суды, ВСП и ВККС от электроснабжения.

За плагиат и написание работ с помощью ChatGPT будут новые санкции – Верховная Рада поддержала законопроект об академической добропорядочности

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об академической добропорядочности: кого и как будут наказывать за плагиат и работы, написанные искусственным интеллектом.

Ярослав Юрчишин внес законопроект, освобождающий онлайн-медиа от ответственности за комментарии читателей, если их удалили в течение 3 дней с момента получения определения суда

Как отмечает Ярослав Юрчишин, из-за нашествия российских ботов онлайн-медиа стало сложнее оперативно отслеживать все комментарии, поэтому этот законопроект сократит время и расходы СМИ на судебные тяжбы.

ВС растолковал применение штрафов на задолженность сверх размера субвенций

Верховный Суд квалифицировал невозможность установления вины в правонарушениях согласно ст. 57, 203, 126 НК; с периодами до 01.01.2021.

Входить на объекты, проверять телефоны, проводить следственные проверки: ЕС создаст «ревизора» с антикоррупционными экспертами для контроля за расходованием Украиной 50 млрд евро

План «деньги в обмен на реформы» от ЕС для Украины Ukraine Facility предусматривает создание в ЕС «ревизора» в лице Аудиторского совета, в который войдут антикоррупционные эксперты, а следственные полномочия для контроля за расходованием средств.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео