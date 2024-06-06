Как предотвратить конфликт интересов в деятельности ВСП и ВККС: исследование НАПК

В аналитическом исследовании идентифицированы имеющиеся проблемы и предоставлены предложения по их решению.

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнародовало аналитическое исследование механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). Об этом сообщили на официальном сайте НАПК.

Анализ проведен во исполнение п. 2.1.1.3 раздела 2 мер по выполнению Государственной антикоррупционной программы на 2023 – 2025 годы (ГАП), утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 04.03.2023 No 220.

Результаты аналитического исследования, в котором идентифицированы существующие проблемы в этой области и даны предложения по их решению, призваны оптимизировать процесс урегулирования конфликта интересов у членов ВСП и ВККС, и будут учтены при разработке соответствующего проекта закона.

В частности, НАПК идентифицированы проблемы:

Закон Украины «О предотвращении коррупции» не предусматривает особого порядка урегулирования конфликта интересов Председателя и членов ВСП, хотя он необходим и фактически предусмотрен Законами Украины «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем совете правосудия»;

Закон Украины «О предотвращении коррупции» запрещает членам ВСП и ВККС участие в рассмотрении вопросов, по которым они имеют конфликт интересов. При этом Законами Украины «О судоустройстве и статусе судей» и О Высшем совете правосудия возможность участия в принятии решений при наличии конфликта интересов не исключается;

в законодательстве отсутствуют механизмы обеспечения трудоспособности ВСП и ВККС в случае утраты кворума в связи с конфликтом интересов членов.

Результаты аналитического исследования доказывают необходимость принятия комплексных мер при решении ряда проблем, сформулированных в Государственной антикоррупционной программе, добавили в НАПК.

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