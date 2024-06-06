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Научно-педагогические работники будут иметь до 30% учебной нагрузки, педагогические – до 60%: Рада принял закон

16:24, 6 июня 2024
Рада принял закон о поддержке научной работы в заведениях высшего образования.
Научно-педагогические работники будут иметь до 30% учебной нагрузки, педагогические – до 60%: Рада принял закон
Фото: mcollege.rv.ua
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В четверг, 6 июня, Верховная Рада приняла в целом законопроект №9600 о поддержке научной работы в высших учебных заведениях. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

За него проголосовали 254 депутата.

Документом вводятся в высших учебных заведениях «педагогические» работники.

В частности:

  • Научно-педагогические работники могут иметь до 30% учебной нагрузки, педагогические – до 60%.
  • Педагогические работники могут вести до 30% занятий.
  • Стаж работы в педагогических должностях учитывается как научно-педагогический при наличии ученой степени или звание.
  • Стаж работы в научно-педагогических должностях учитывается педагогическим работникам.

"Дискриминационные положения по распределению часов нагрузки сняты до второго чтения", - добавила она.

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