Научно-педагогические работники будут иметь до 30% учебной нагрузки, педагогические – до 60%: Рада принял закон

В четверг, 6 июня, Верховная Рада приняла в целом законопроект №9600 о поддержке научной работы в высших учебных заведениях. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.
За него проголосовали 254 депутата.
Документом вводятся в высших учебных заведениях «педагогические» работники.
В частности:
"Дискриминационные положения по распределению часов нагрузки сняты до второго чтения", - добавила она.
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