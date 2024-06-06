Научно-педагогические работники будут иметь до 30% учебной нагрузки, педагогические – до 60%: Рада принял закон

Рада принял закон о поддержке научной работы в заведениях высшего образования.

Фото: mcollege.rv.ua

В четверг, 6 июня, Верховная Рада приняла в целом законопроект №9600 о поддержке научной работы в высших учебных заведениях. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

За него проголосовали 254 депутата.

Документом вводятся в высших учебных заведениях «педагогические» работники.

В частности:

Научно-педагогические работники могут иметь до 30% учебной нагрузки, педагогические – до 60%.

Педагогические работники могут вести до 30% занятий.

Стаж работы в педагогических должностях учитывается как научно-педагогический при наличии ученой степени или звание.

Стаж работы в научно-педагогических должностях учитывается педагогическим работникам.

"Дискриминационные положения по распределению часов нагрузки сняты до второго чтения", - добавила она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.