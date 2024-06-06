Пограничники усилят охрану на горных участках из-за маскировки уклонистов под туристов

Летом пограничники Черновицкой и Ивано-Франковской областей усилят контроль границы.

Источник фото: dpsu.gov.ua

В этом году летом пограничники усилят охрану границы, в частности на горных участках и в популярных туристических районах Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Это связано с тем, что уклонисты могут маскироваться под туристов. Об этом сообщил пресс-офицер Черновицкого пограничного отряда Константин Лисник в комментарии для «Медиа агентства АСС».

Людей призывают с пониманием относиться к работе пограничников. С начала лета пограничники Черновицкой области усиливают меры по охране границы, в частности на горных участках и в популярных туристических районах Черновицкой и Ивано-Франковской области.

«Это связано с тем, что многие правонарушители маскируются под туристов, и под намерением посетить Говерлу или другие туристические места, дальше пытаются незаконно пересечь границу. В частности, участок границы, за которую отвечают пограничники Черновицкого отряда в Ивано-Франковской области неподалеку имеет три железнодорожные станции Ворохта, Татаров и Вороненка, где раньше никогда людям не встречались пограничники. Но сегодня туда ежедневно прибывает немало пассажирских поездов из разных регионов Украины. Поэтому мы усиленно контролируем эти участки. Для многих туристов появление пограничников на этих станциях стало определенной новостью, люди не совсем адекватно воспринимают появление пограничников и их работу».

Пограничники проверяют документы и транспорт граждан, основания их пребывания в приграничных районах, а в случае отсутствия документов обращаются в соответствующие реестры. «Наша основная цель - это выявление нарушителей границы. Для людей, которые не имеют проблем с законом, проверка продлится одну минуту", - добавил Лисник.

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