Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку

Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.

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У четвер, 6 червня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Головань Оксану Вікторівну – з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва;

Ткаченка Олександра Васильовича – з посади судді Господарського суду Миколаївської області.

Раніше повідомлялося, що ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення 11 суддів до місцевих судів.

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