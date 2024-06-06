Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку

У четвер, 6 червня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.
ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Головань Оксану Вікторівну – з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва;
Ткаченка Олександра Васильовича – з посади судді Господарського суду Миколаївської області.
Раніше повідомлялося, що ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення 11 суддів до місцевих судів.
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