Польские фермеры продолжили блокировать грузовики, которые направляются в сторону Польши

Польские фермеры продолжили блокирование украинских грузовиков на пункте пропуска «Рава-Русская - Гребенне» до конца суток.

Источник фото: ГПСУ

Польские фермеры продолжили блокирование движения украинских грузовиков на пункте пропуска «Рава-Русская - Гребенне» до конца суток 6 июня. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко, пишет «Украинская правда».

Демченко отметил: «Блокирование польскими фермерами направления пункта пропуска Рава-Русская в указанное время, как это сообщалось ранее, в 14 часов 6 июня не завершится. По результатам встречи с польскими коллегами, они сообщили, что предварительно разблокирование движения для грузовых транспортных средств по направлению польского пункта пропуска «Гребенне» участниками акции на территории Польши должно состояться в 00:00 07.06.24 года (по киевскому времени)».

По его словам, пока ситуация не меняется: польские фермеры продолжают блокировать грузовики, которые направляются в сторону Польши. В направлении Украины незначительное количество грузовиков пересекает границу - за минувшие сутки это было около 60 транспортных средств.

По состоянию на утро в очереди на территории Польши находилось около 50 грузовиков.

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