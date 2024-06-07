Еврокомиссия поддержала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Следующий шаг - начало переговоров о членстве в Евросоюзе.

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Еврокомиссия поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в озвученном заключении ЕК говорится, что Украина продолжает системные усилия по присоединению к ЕС и выполнила все 4 дополнительных шага-реформы.

«Теперь мы ожидаем от наших европейских партнеров следующий шаг - начало переговоров о членстве в Евросоюзе уже в этом месяце», - отметил премьер.

«Судебно-юридической газета» ранее стало известно, что 7 июня Еврокомиссия объявит, что Украина теперь отвечает ранее невыполненным критериям, включая антикоррупционные меры, ограничение политического лоббирования, правила декларирования активов для государственных чиновников и защиту языков, используемых национальными меньшинствами.

Ранее председатель Европарламента пообещала поддержку Украине на пути к вступлению в ЕС.

Также известно, что чиновники Евросоюза хотят начать формальные переговоры о вступлении Украины не позднее 25 июня.

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