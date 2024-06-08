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В центре Киева мотопатруль штрафует нарушителей правил парковки

08:30, 8 июня 2024
Мотопатрульные следят за безопасностью дорожного движения и привлекают к ответственности нарушителей правил остановки и стоянки.
В центре Киева мотопатруль штрафует нарушителей правил парковки
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В центральной части столицы мотопатрульные следят за безопасностью дорожного движения и привлекают к ответственности нарушителей правил остановки и стоянки. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Так, в полиции пишут, что инспекторы обнаруживают нарушителей, которые оставляют свои автомобили в неотведенных для этого местах, в том числе и на остановках общественного транспорта. Полицейские проводят с водителями профилактические беседы и составляют соответствующие административные материалы.

Согласно п. 15.9 ПДД Украины, остановка автомобилей запрещается ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет - ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон.

За такое нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на сумму – 340 гривен, отмечают в полиции.

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